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Закликав РФ захопити всю Україну: клірику УПЦ МП повідомили про підозру

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Черкаська область , Понеділок 10 липня 2023 15:52
Закликав РФ захопити всю Україну: клірику УПЦ МП повідомили про підозру Фото: клірику УПЦ МП закликав РФ захопити всю Україну, йому повідомили про підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки викрила клірика УПЦ МП у Черкаській області, який виправдовував російську збройну агресію та закликав захопити всю Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби безпеки України.

За даними слідства, у спілкуванні з парафіянами та своїми знайомими клірик неодноразово вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і особисто очільника кремля. Також він героїзував главу Чечні Рамзана Кадирова та виправдовував воєнні злочини росіян.

Як виявилося у ході розслідування, він був прихильником нацизму і водночас пропагував ідеї "поновлення" Радянського Союзу та закликав до захоплення окупантами всієї території України.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта виявили комп’ютерну техніку з матеріалами ворожої пропаганди, заборонену символіку та друковані видання з нацистською та комуністичною символікою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Діяльність УПЦ МП в Україні

У грудні 2022 року правоохоронці провели низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у різних областях України та знайшла докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Після цього президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. У низці областей України заборонили діяльність УПЦ МП та позбавили їх права користуватися земельними ділянками.

Нагадаємо, настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

Також СБУ повідомила про підозру митрополиту і секретарю Овруцько-Коростенської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Житомирській області. Вони виробляли та розповсюджували агітаційні матеріали, які провокували релігійну ворожнечу.

До того ж нещодавно в Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату.

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Служба безпеки України УПЦ МП
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