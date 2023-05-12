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В Україні вперше винесли вирок митрополиту Московського патріархату

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Кропивницький, П'ятниця 12 травня 2023 14:20
В Україні вперше винесли вирок митрополиту Московського патріархату Фото: митрополиту УПЦ МП Іосафу винесли вирок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні суд вперше виніс вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату. Мова йде про колишнього керівника Кіровоградської єпархії митрополита Іосафа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Суд у Кропивницькому вперше в Україні виніс вирок високопоставленому священнослужителю УПЦ МП. Митрополит Іосаф та секретар Кіровоградської єпархії визнали свою провину.

Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 ККУ. Суд призначив їм 3 роки за ґратами з іспитовим терміном 2 роки, а також на рік заборонив займати керівні посади у церквах.

За даними СБУ, митрополит та його секретар вихваляли окупацію частини територій України та "роздували" міжрелігійну ворожнечу. Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила і координував з ним підривну діяльність проти України.

Митрополит підтримував зв'язок з главою РПЦ і виконував його доручення. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ.

У церквах Кіровоградської єпархії роздавали пропагандистську літературу, яку друкували в Росії. Пропагандисти ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків у єпархії знайшли проросійські матеріали та листування митрополита з московськими "кураторами".

В Україні вперше винесли вирок митрополиту Московського патріархату

Фото: митрополиту УПЦ МП Іосафу винесли вирок (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, на початку квітня СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

Суд обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та зобов'язав колишнього намісника Києво-Печерської Лаври носити електронний браслет.

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Служба безпеки України УПЦ МП Суд
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