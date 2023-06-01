Провокували релігійну ворожнечу. Митрополит та секретар УПЦ МП отримали підозру

Служба безпеки повідомила про підозру митрополиту і секретарю Овруцько-Коростенської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у Житомирській області. Вони виробляли та розповсюджували агітаційні матеріали, які провокували релігійну ворожнечу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

За матеріалами слідства, впродовж декількох років митрополит особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур. У цих "агітках" він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. А його рідний брат - секретар - поширював матеріали серед священників і вірян.

Як виявили слідчі, тираж пропагандистських матеріалів становив майже 50 тисяч примірників.

Зазначається, що співробітники СБУ вилучили пропагандистську продукцію під час безпекових заходів у Житомирській області навесні 2022 року. Слідчі експертизи підтвердили наявність у виявлених текстах висловлювань, спрямованих на розпалювання релігійної ненависті у прикордонному районі.

На підставі висновків експертиз та зібраних доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, під час обшуків на території сусідньої Житомирської єпархії УПЦ МП співробітники СБУ та Національної поліції викрили "ближнє коло" місцевого архієрея на оборудках із пожертвами вірян.

За даними слідства, гроші, які парафіяни збирали на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні в січні 2022 року, фігуранти витратили на власні потреби. Мова йде про понад 1 мільйон гривень.

Наразі триває розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини злочину для притягнення винних до відповідальності.

Діяльність УПЦ МП в Україні

У грудні 2022 року правоохоронці провели низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у різних областях України та знайшла докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Після цього президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії. У низці областей України заборонили діяльність УПЦ МП та позбавили їх права користуватися земельними ділянками.

Також нагадаємо, що настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії Української православної церкви Московського патріархату підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі.

До того ж нещодавно в Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ Московського патріархату.