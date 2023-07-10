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Призывал РФ захватить всю Украину: клирику УПЦ МП сообщили о подозрении

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Черкасская область, Понедельник 10 июля 2023 15:52
Призывал РФ захватить всю Украину: клирику УПЦ МП сообщили о подозрении Фото: клирику УПЦ МП призвал РФ захватить всю Украину, ему сообщили о подозрении (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности разоблачила клирика УПЦ МП в Черкасской области, который оправдывал российскую вооруженную агрессию и призывал захватить всю Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в общении с прихожанами и своими знакомыми клирик неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу кремля. Также он героизировал главу Чечни Рамзана Кадырова и оправдывал военные преступления россиян.

Как оказалось в ходе расследования, он был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи "возобновления" Советского Союза и призвал к захвату оккупантами всей территории Украины.

В ходе обысков по местам жительства фигуранта обнаружили компьютерную технику с материалами вражеской пропаганды, запрещенную символику и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Деятельность УПЦ МП в Украине

В декабре 2022 года правоохранители провели ряд обысков на территории храмов УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины и нашли доказательства, свидетельствующие о сотрудничестве с РФ.

После этого президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрещении в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России. В ряде областей Украины запретили деятельность УПЦ МП и лишили их права пользоваться земельными участками.

Напомним, настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата подозревают в разжигании межрелигиозной розни.

Также СБУ сообщила о подозрении митрополиту и секретарю Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области. Они производили и распространяли агитационные материалы, которые провоцировали религиозную рознь.

К тому же, недавно в Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата.

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Служба безопасности Украины УПЦ МП
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