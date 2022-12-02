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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо УПЦ Московського патріархату

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Київ, П'ятниця 02 грудня 2022 11:15
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо УПЦ Московського патріархату Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №820 від 1 грудня, опублікований на сайті Офісу президента.

Таким чином Зеленський ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Президент доручив Кабміну у двомісячний строк розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкти про обмеження і заборону релігійних організацій, які керуються РФ. Також уряд повинен перевірити підстави та умови, за якими релігійні організації користуються майном Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручили у двомісячний термін провести експертизу Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.

СБУ та поліції доручили активізувати перевірки для протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський повідомив, що РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

Також зазначимо, що СБУ продовжує перевіряти об'єкти Московського патріархату в Україні, правоохоронці проводять обшуки у монастирях у трьох областях.

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Володимир Зеленський РНБО УПЦ МП
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