Закликав до повалення влади: дезертира-зрадника засудили до 6 років тюрми
Суд Чернігівської області визнав винним військовослужбовця, який неодноразово закликав до насильницького повалення конституційного ладу. Його засудили до 6 років ув’язнення з конфіскацією всього майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та Державне бюро розслідувань.
За даними РБК-Україна, йдеться про колишнього військовослужбовця Руслана Богацького.
Що кажуть у ДБР
За даними детективів, у квітні 2024 року він самовільно залишив військову частину в Чернігівській області. Пізніше він записував і поширював у соцмережах відеозвернення, де виправдовував втечу та спонукав інших військових чинити так само.
Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що окремі відео містили публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу.
"Після втечі чоловік переховувався у Хмельницькій області. У будинку, де він мешкав, облаштував спеціальну схованку, щоб уникнути можливих візитів правоохоронців. Проте працівники ДБР точно встановили його місце перебування, викрили та затримали", - йдеться у повідомленні.
Який вирок
За матеріалами ДБР, Менський районний суд Чернігівської області визнав його винним у дезертирстві в умовах воєнного стану, а також у розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади.
Військовому дали 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Інші справи
Нагадаємо, в кінці травня було засуджено 21-річного зрадника, який готував для ворога вогневе ураження об’єктів у Києві.
Також вирок отримав дезертир-зрадник, який втік на тимчасово окуповану територію України й воював проти наших воїнів на боці росіян. Його засуджено до 15 років в'язниці.
Крім того, РБК-Україна писало про те, що суд виніс вирок колишній співробітниці Херсонського СІЗО, яка під час окупації регіону співпрацювала з Росією.
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