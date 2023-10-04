Зрадницю з Херсонського СІЗО засудили до шести років в'язниці за роботу на РФ

Колишню співробітницю Херсонського СІЗО засудили до шести років в'язниці за держзраду. Під час окупації регіону вона співпрацювала з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

Жінка під час тимчасової окупації Херсона, порушуючи присягу працівника правоохоронного органу та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, перейшла на бік ворога.

Вона служила окупантам у незаконно створеному органі - так званому "Слідчий ізолятор № 1" на псевдопосаді "старшого оперуповноваженого".

Фактично своїми діями вона сприяла функціонуванню псевдоправоохоронного органу на тимчасово окупованій території та утвердженню політики РФ.

Яке покарання призначив їй суд

Колишню співробітницю ДУ "Херсонський слідчий ізолятор" визнано винною у державній зраді.

Враховуючи співпрацю зі слідством, а також сприяння у викритті інших осіб причетних до злочинів проти основ національної безпеки України, суд призначив їй покарання - 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

Вироки зрадникам із Херсонської області

Житель Білозерської територіальної громади (Херсонська область) здавав окупантам інформацію про місцевих патріотів. Його засудили до 15 років тюрми за державну зраду.

Також двоє жительок Херсонської області брали участь у проведенні "референдуму" під час окупації РФ. Їх затримали та засудили до 5 років позбавлення волі.