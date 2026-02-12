Закінчили роботу, не почавши: Рада взяла паузу до кінця лютого - в чому причина

Нагадаємо, Верховна Рада працює над законопроєктом для виведення ринку оренди житла "з тіні" та запровадження прозорих правил роботи для рієлторів. Це необхідно для того, щоби захистити клієнтів від недобросовісних посередників.

Крім того, Верховна Рада ухвалила закон, який визначає нові правила обов’язкової евакуації населення із зон бойових дій. Документ передбачає окремі механізми евакуації дітей та інших вразливих категорій громадян.

Також Верховна Рада прийняла закон, який надає річну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану. За річну відстрочку від мобілізації для контрактників проголосували 243 народних депутати.

Зазначимо, нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав парламент напрацювати законодавчі зміни для проведення виборів. У грудні 2025 року у Верховній Раді створили робочу групу для опрацювання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що відповідний закон матиме одноразову дію, а ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців. Також у парламенті вже розпочали роботу над законопроєктом - до групи увійшли понад 60 осіб.