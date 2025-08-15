На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: що відомо

Яз повідомили в УЗ, постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.

Зазначається, що причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія - "викид" рейки через аномальну спеку.

"Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт", - додали в УЗ.

Тим часом приміський поїзд №6581 сполученням Королево - Батьово буде обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино-Київ просять дочекатися сповіщення про об'їзний маршрут.