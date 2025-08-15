UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

На Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда: що відомо

Фото: на Закарпатті зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Тетяна Степанова

На Закарпатті у п'ятницю, 15 серпня, зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя-Солотвино. Постраждалих немає, але рейс затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Яз повідомили в УЗ, постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає.

Зазначається, що причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія - "викид" рейки через аномальну спеку. 

"Приносимо вибачення пасажирам за вимушену затримку, вже працюємо над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт", - додали в УЗ.

Тим часом приміський поїзд №6581 сполученням Королево - Батьово буде обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино-Київ просять дочекатися сповіщення про об'їзний маршрут.

Аварії на залізниці

Нагадаємо, 1 серпня на залізничній станції у Жмеринці Вінницької області один вагон електропоїзда та секція електровоза, що виїхав назустріч електропоїзду.

У липні у Рівненській області також сталася аварія на залізничній колії - вантажний потяг зійшов з рейок. У зв'язку з цим низка маршрутів тоді затримувалася.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяЗакарпаттяПоїзди