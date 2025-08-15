RU

На Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: что известно

Фото: на Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Татьяна Степанова

На Закарпатье в пятницу, 15 августа, сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда №39/40 Запорожье-Солотвино. Пострадавших нет, но рейс задерживается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как сообщили в УЗ, пострадавших среди пассажиров и поездной бригады нет.

Отмечается, что причины схода будет устанавливать специальная комиссия, но предварительная версия - "выброс" рельса из-за аномальной жары.

"Приносим извинения пассажирам за вынужденную задержку, уже работаем над дальнейшей логистикой в регионе и оцениваем сроки восстановительных работ", - добавили в УЗ.

Тем временем пригородный поезд №6581 сообщением Королево - Батево будет ограничен до станции Виноградов, а пассажиров рейса №84 Солотвино-Киев просят дождаться извещения об объездном маршруте.

 

Аварии на железной дороге

Напомним, 1 августа на железнодорожной станции в Жмеринке Винницкой области один вагон электропоезда и секция электровоза, выехавшего навстречу электропоезду.

В июле в Ровенской области также произошла авария на железнодорожном пути - грузовой поезд сошел с рельсов. В связи с этим ряд маршрутов тогда задерживался.

