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На Рівненщині вантажний потяг зійшов з рейок: УЗ змінює низку маршрутів

Вівторок 01 липня 2025 18:33
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На Рівненщині вантажний потяг зійшов з рейок: УЗ змінює низку маршрутів Ілюстративне фото: на Рівненщині вантажний потяг зійшов з рейок (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Кава

У Рівненській області сталась аварія на залізничній колії - вантажний потяг зійшов з рейок. Низка маршрутів затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як повідомили в компанії, низка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" карпатського напрямку прямуватиме із затримками.

Поїзди №80 Львів - Дніпро та №64 Львів - Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від 2 годин. Пасажирів з/до станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута забирає Інтерсіті №744 Львів - Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин.

"Якщо ви прямуєте одним із рейсів, що затримується, і маєте подальшу пересадку на поїзди УЗ, сповістіть про це вашого провідника або стюарда - наші диспетчери скоординують потрібні стиковки", - сказано у повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків аварії.

Оновлено о 19:45

В УЗ повідомили, що проїзд поїздів по одній (непарній) колії на дільниці Кам’яниця - Дубно відкрито. Ремонтні роботи на другій колії тривають.

Першими без об’їзду проїдуть поїзди №744 Львів – Київ та №749 Київ – Чоп – Відень із максимальним пришвидшенням далі по маршруту.

Перелік поїздів, яким передбачається затримка через обмеження руху на Рівненщині:

  • № 80 Львів - Дніпро;
  • № 64/112 Львів - Харків, Ізюм;
  • № 749 Київ - Чоп (та безпересадкові вагони Київ – Відень);
  • № 46 Ужгород - Харків;
  • № 16/146 Ясіня, Чернівці - Харків;
  • № 48 Мукачево - Запоріжжя;
  • № 6/116 Ясіня, Чернівці - Запоріжжя;
  • № 368 Ковель - Ужгород;
  • № 83/233 Київ - Солотвино, Рахів;
  • № 4 Ужгород - Запоріжжя;
  • № 32 Перемишль - Київ;
  • № 92 Львів - Київ;
  • № 23 Київ, Харків - Хелм.

Раніше РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" призначила 18 пар нових пасажирських поїздів, додала вагони до вже існуючих, а також змінила й удосконалила деякі маршрути та графіки руху.

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