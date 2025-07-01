На Рівненщині вантажний потяг зійшов з рейок: УЗ змінює низку маршрутів

У Рівненській області сталась аварія на залізничній колії - вантажний потяг зійшов з рейок. Низка маршрутів затримується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як повідомили в компанії, низка пасажирських поїздів "Укрзалізниці" карпатського напрямку прямуватиме із затримками.

Поїзди №80 Львів - Дніпро та №64 Львів - Харків поїдуть об’їзним маршрутом через Тернопіль із затримкою від 2 годин. Пасажирів з/до станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута забирає Інтерсіті №744 Львів - Київ, який проїде ушкодженою ділянкою першим після її часткового відновлення протягом найближчих 2 годин.

"Якщо ви прямуєте одним із рейсів, що затримується, і маєте подальшу пересадку на поїзди УЗ, сповістіть про це вашого провідника або стюарда - наші диспетчери скоординують потрібні стиковки", - сказано у повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків аварії.

Оновлено о 19:45

В УЗ повідомили, що проїзд поїздів по одній (непарній) колії на дільниці Кам’яниця - Дубно відкрито. Ремонтні роботи на другій колії тривають.

Першими без об’їзду проїдуть поїзди №744 Львів – Київ та №749 Київ – Чоп – Відень із максимальним пришвидшенням далі по маршруту.

Перелік поїздів, яким передбачається затримка через обмеження руху на Рівненщині: