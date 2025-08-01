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У Жмеринці - аварія на залізниці: чи вплине це на рух потягів

Жмеринка, П'ятниця 01 серпня 2025 18:17
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У Жмеринці - аварія на залізниці: чи вплине це на рух потягів Ілюстративне фото: на залізничній станції в Жмеринці сталася аварія (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Іван Носальський

На залізничній станції у Жмеринці Вінницької області сталася аварія. Але на рух пасажирських поїздів це вплинути не повинно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.

Як зазначили в УЗ, на станції "Жмеринка" зійшов із рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, що виїхав назустріч електропоїзду.

Постраждалих унаслідок інциденту немає. Водночас на місце виїхала комісія з розслідування аварії.

"Наразі аварія не впливає на рух пасажирських поїздів", - запевнили в компанії.

Нові правила купівлі квитків

Нагадаємо, з 1 серпня "Укрзалізниця" ввела в тестовому режимі верифікацію пасажирів через "Дія.Підпис".

Тепер для купівлі квитків на кілька популярних напрямків пасажирам необхідно верифікувати особу через "Дія.Підпис".

Також така верифікація потрібна і для повернення квитків.

Нові правила запровадили, щоб зменшити кількість зловживань.

Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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