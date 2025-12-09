На Закарпатті стався землетрус: де саме та наскільки сильними були поштовхи (карта)

Землетрус зареєстрували о 03:05 у районі села Холмовець Берегівського району Закарпатської області на глибині 8 кілометрів. За класифікацією сейсмологів, така активність не відчувається людьми та не становить загрози.



Землетрус зафіксували у районі села Холмовець на Закарпатті (скриншот з сайту ГЦСК)

Фахівці додають, що для уточнення параметрів підземних поштовхів громадян, які могли щось відчути, просять залишити повідомлення на офіційному сайті ГЦСК.