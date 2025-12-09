На Закарпатье произошло землетрясение: где именно и насколько сильными были толчки (карта)

Землетрясение зарегистрировали в 03:05 в районе села Холмовец Береговского района Закарпатской области на глубине 8 километров. По классификации сейсмологов, такая активность не ощущается людьми и не представляет угрозы.



Землетрясение зафиксировали в районе села Холмовец на Закарпатье (скриншот с сайта ГЦСК)

Специалисты добавляют, что для уточнения параметров подземных толчков граждан, которые могли что-то почувствовать, просят оставить сообщение на официальном сайте ГЦСК.