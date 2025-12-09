На Закарпатье произошло землетрясение: где именно и насколько сильными были толчки (карта)

В Закарпатской области в ночь на 8 декабря зафиксировали слабое землетрясение магнитудой 1,8 (по шкале Рихтера). Толчки относятся к категории неощутимых.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля ГКА.
Землетрясение зарегистрировали в 03:05 в районе села Холмовец Береговского района Закарпатской области на глубине 8 километров. По классификации сейсмологов, такая активность не ощущается людьми и не представляет угрозы.
Землетрясение зафиксировали в районе села Холмовец на Закарпатье (скриншот с сайта ГЦСК)
Специалисты добавляют, что для уточнения параметров подземных толчков граждан, которые могли что-то почувствовать, просят оставить сообщение на официальном сайте ГЦСК.
Напомним, в Украине периодически происходят слабые землетрясения. Чаще всего сейсмологи их фиксируют в горных регионах нашей страны.
Так, в Черновицкой области вечером 27 октября зафиксировали слабое землетрясение магнитудой 1,4 на глубине 3 км - оно относится к неощутимым и не представляло угрозы. Эпицентр располагался вблизи села Белоусовка.
Ранее, 13 июля, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 на глубине 3 км. Толчки произошли вблизи поселка Конятин и относятся к категории еле ощутимых. Специалисты напоминают, что это уже не первое незначительное землетрясение в последнее время.
В этом году подземную активность фиксировали и в Полтавской области. 1 февраля 2025 года жители Полтавы в соцсетях жаловались на ощутимые толчки, особенно на верхних этажах домов. Впоследствии в Главном центре специального контроля подтвердили, что недалеко от города зафиксировали землетрясение магнитудой 3,67 балла по шкале Рихтера.