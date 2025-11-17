ua en ru
На Закарпатті спалах гепатиту А: в одному з сіл вводять жорсткі обмеження для туристів

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 19:56
UA EN RU
На Закарпатті спалах гепатиту А: в одному з сіл вводять жорсткі обмеження для туристів Ілюстративне фото: в одному з сіл Закарпаття вводять обмеження для туристів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У селі Іза Хустського району, одному з найпопулярніших туристичних напрямків Закарпаття, запроваджують додаткові протиепідемічні обмеження через погіршення ситуації з поширенням гепатиту А.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську ОВА.

За даними ОВА, нові правила почнуть діяти з 19 листопада та триватимуть 60 днів або до окремого рішення комісії.

Рішення передбачає заборону роботи весільних залів, кафе й ресторанів, а також проведення масових заходів у Хусті та Ізі - зокрема ярмарків, свят і торгівлі продуктами. Усі навчальні заклади в Ізі переходять на дистанційне навчання.

Крім того, на території села і прилеглих місцевостей тимчасово зупиняється туристична діяльність. Заборонено в’їзд туристичних автобусів (окрім транзитних), а також зупинка транспорту для відвідування місцевих закладів харчування, магазинів та сервісних точок.

За даними Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у регіоні підтверджено ще сім нових випадків гепатиту А, і реєстрація хворих триває. Медики нагадують, що вірус легко передається через воду, їжу, побутові предмети та тісний контакт між людьми.

Фахівці закликають мешканців дотримуватися профілактики: регулярно мити руки з милом, вживати лише кип’ячену або фасовану воду, ретельно мити й термічно обробляти фрукти та овочі.

Іза відома як центр лозоплетіння та щороку приваблює туристів з усієї України та з-за кордону. Це вже другий спалах гепатиту А в селі за пів року - навесні там також діяли обмеження та тимчасово закривали освітні установи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які щеплення потрібні дитині на початку нового навчального року (перед садочком чи школою).

Тим часом фахівець з громадського здоров'я відділу імунопрофілактики Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Анна Сідлецька пояснила, чим важлива вакцинація перед початком навчання.

