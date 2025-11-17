ua en ru
На Закарпатье вспышка гепатита А: в одном из сел вводят жесткие ограничения для туристов

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 19:56
На Закарпатье вспышка гепатита А: в одном из сел вводят жесткие ограничения для туристов Иллюстративное фото: в одном из сел Закарпатья вводят ограничения для туристов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В селе Иза Хустского района, одном из самых популярных туристических направлений Закарпатья, вводят дополнительные противоэпидемические ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением гепатита А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую ОГА.

По данным ОВА, новые правила начнут действовать с 19 ноября и продлятся 60 дней или до отдельного решения комиссии.

Решение предусматривает запрет работы свадебных залов, кафе и ресторанов, а также проведение массовых мероприятий в Хусте и Иге - в частности ярмарок, праздников и торговли продуктами. Все учебные заведения в Иге переходят на дистанционное обучение.

Кроме того, на территории села и прилегающих местностей временно останавливается туристическая деятельность. Запрещен въезд туристических автобусов (кроме транзитных), а также остановка транспорта для посещения местных заведений питания, магазинов и сервисных точек.

По данным Закарпатского областного центра контроля и профилактики болезней, в регионе подтверждено еще семь новых случаев гепатита А, и регистрация больных продолжается. Медики напоминают, что вирус легко передается через воду, пищу, бытовые предметы и тесный контакт между людьми.

Специалисты призывают жителей соблюдать профилактику: регулярно мыть руки с мылом, употреблять только кипяченую или фасованную воду, тщательно мыть и термически обрабатывать фрукты и овощи.

Иза известна как центр лозоплетения и ежегодно привлекает туристов со всей Украины и из-за рубежа. Это уже вторая вспышка гепатита А в селе за полгода - весной там также действовали ограничения и временно закрывали образовательные учреждения.

Напомним, ранее мы сообщали, какие прививки нужны ребенку в начале нового учебного года (перед садиком или школой).

Между тем специалист по общественному здоровью отдела иммунопрофилактики Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней Анна Сидлецкая объяснила, чем важна вакцинация перед началом обучения.

