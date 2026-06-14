На Закарпатті сімейний конфлікт ледь не закінчився підривом гранати

У місті Хуст Закарпатської області правоохоронці затримали чоловіка, який під час сімейної сварки погрожував підірвати гранату у будинку з власною дружиною та двома синами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області.
Вночі до правоохоронців надійшло повідомлення про домашнє насильство. Жінка розповіла, що її чоловік агресивно поводиться та має при собі бойову зброю.
"Заявниця повідомила, що її чоловік погрожує підірвати гранату в будинку, де перебувають вона та двоє їхніх синів. За словами жінки, у чоловіка була граната", - зазначили в поліції.
На місце події оперативно прибули наряди поліції, які евакуювали жінку та двох синів віком 14 та 18 років, а самого зловмисника затримали. Під час обшуку оселі слідчі дійсно вилучили бойову гранату.
Фігуранта справи затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю або бойовими припасами).
"Окремо буде надано правову оцінку його діям, пов’язаним із домашнім насильством та погрозами на адресу рідних", - додали у відомстві.
Потерпілі родичі наразі перебувають у повній безпеці, а процесуальне керівництво у справі здійснює Хустська окружна прокуратура.
Нагадаємо, останнім часом в Україні зафіксували кілька резонансних подій із застосуванням зброї та боєприпасів. Зокрема, в Одесі чоловік відкрив стрілянину в піцерії на вулиці Середньофонтанській. Тоді зловмисник здійснив близько п'яти пострілів із пістолета, після чого його оперативно затримали правоохоронці.
Крім того, небезпечний інцидент із використанням вибухівки стався на півночі країни. На Сумщині чоловік з гранатою влаштував вибух під час розмови з патрульними. Внаслідок підриву боєприпасу поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро людей, серед яких троє працівників поліції.
Також конфлікти зі зброєю траплялися і на заході країни. На Львівщині чоловік після бійки взявся за рушницю та розстріляв автомобіль свого опонента. Побутова суперечка між чоловіками переросла у фізичне протистояння, після чого один із учасників застосував мисливську зброю.