На Закарпатье семейный конфликт едва не закончился подрывом гранаты

Что известно об инциденте

Ночью в милицию поступило сообщение о домашнем насилии. Женщина рассказала, что ее муж агрессивно ведет себя и имеет при себе боевое оружие.

"Заявительница сообщила, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме, где находятся она и двое их сыновей. По словам женщины, у мужчины была граната", - отметили в полиции.

На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции, которые эвакуировали женщину и двух сыновей в возрасте 14 и 18 лет, а самого злоумышленника задержали. Во время обыска дома следователи действительно изъяли боевую гранату.

Задержание и квалификация дела

Фигуранта дела задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Фото: правоохранители задержали мужчину, который во время семейной ссоры угрожал взорвать гранату (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины(незаконное обращение с оружием или боевыми припасами).

"Отдельно будет дана правовая оценка его действиям, связанным с домашним насилием и угрозами в адрес родных", - добавили в ведомстве.

Пострадавшие родственники сейчас находятся в полной безопасности, а процессуальное руководство по делу осуществляет Хустская окружная прокуратура.