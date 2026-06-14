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На Закарпатье семейный конфликт едва не закончился подрывом гранаты

23:05 14.06.2026 Вс
2 мин
Мужчина устроил ночной ужас для собственной семьи
aimg Сергей Козачук
Фото: полиция задержала мужчину, который во время семейной ссоры угрожал взорвать гранату (Getty Images)

В городе Хуст Закарпатской области правоохранители задержали мужчину, который во время семейной ссоры угрожал взорвать гранату в доме с собственной женой и двумя сыновьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Что известно об инциденте

Ночью в милицию поступило сообщение о домашнем насилии. Женщина рассказала, что ее муж агрессивно ведет себя и имеет при себе боевое оружие.

"Заявительница сообщила, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме, где находятся она и двое их сыновей. По словам женщины, у мужчины была граната", - отметили в полиции.

На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции, которые эвакуировали женщину и двух сыновей в возрасте 14 и 18 лет, а самого злоумышленника задержали. Во время обыска дома следователи действительно изъяли боевую гранату.

Читайте также: На Сумщине мужчина с гранатой устроил взрыв, есть раненые

Задержание и квалификация дела

Фигуранта дела задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Фото: правоохранители задержали мужчину, который во время семейной ссоры угрожал взорвать гранату (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины(незаконное обращение с оружием или боевыми припасами).

"Отдельно будет дана правовая оценка его действиям, связанным с домашним насилием и угрозами в адрес родных", - добавили в ведомстве.

Пострадавшие родственники сейчас находятся в полной безопасности, а процессуальное руководство по делу осуществляет Хустская окружная прокуратура.

Случаи стрельбы и взрывов в Украине

Напомним, в последнее время в Украине зафиксировали несколько резонансных событий с применением оружия и боеприпасов. В частности, в Одессе мужчина открыл стрельбу в пиццерии на улице Среднефонтанской. Тогда злоумышленник произвел около пяти выстрелов из пистолета, после чего его оперативно задержали правоохранители.

Кроме того, опасный инцидент с использованием взрывчатки произошел на севере страны. На Сумщине мужчина с гранатой устроил взрыв во время разговора с патрульными. В результате подрыва боеприпаса ранения различной степени тяжести получили пять человек, среди которых трое сотрудников полиции.

Также конфликты с оружием случались и на западе страны. На Львовщине мужчина после драки взялся за ружье и расстрелял автомобиль своего оппонента. Бытовой спор между мужчинами перерос в физическое противостояние, после чего один из участников применил охотничье оружие.

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