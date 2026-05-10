На Сумщині чоловік з гранатою влаштував вибух, є поранені

В Охтирці Сумської області чоловік підірвав гранату під час розмови з правоохоронцями. Унаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро осіб, серед яких троє працівників поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області .

Деталі інциденту в Охтирці

Подія сталася після того, як до правоохоронців надійшло повідомлення про озброєного чоловіка на одній із вулиць міста.

На місце виклику прибули дільничний, наряд патрульної поліції та співробітник Управління поліції охорони.

Під час спроби встановити контакт та провести перемовини з порушником, чоловік раптово привів гранату в дію.

Внаслідок підриву боєприпасу госпіталізація знадобилася п'ятьом людям - самому підривнику, трьом співробітникам поліції та одному цивільному, який перебував поруч.

Фото: наслідки вибуху гранати в Охтирці 10 травня (t.me/police_su_region)

Наразі всі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин та мотивів вчинку чоловіка.