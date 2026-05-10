На Львівщині чоловік після бійки взявся за рушницю

На Львівщині побутовий конфлікт між чоловіками переріс у стрілянину. Один із учасників бійки вистрілив у автомобіль свого опонента з мисливської рушниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області .

Деталі інциденту

За інформацією правоохоронців, подія сталася в одному з сіл Львівського району. Між 40-річним місцевим жителем та 47-річним мешканцем сусіднього села спалахнула словесна перепалка, яка згодом перейшла у фізичне протистояння.

Після бійки молодший учасник конфлікту вирішив застосувати зброю. Він узяв мисливську рушницю та здійснив постріл у автомобіль Audi Q5, що належав його супротивнику.

Внаслідок інциденту люди не постраждали, проте транспортний засіб отримав технічні пошкодження.

Фото: на Львівщині конфлікт між чоловіками переріс у стрілянину (facebook.com/поліція Львівської області)

Затримання та підозра

Правоохоронці затримали стрільця на місці події, а зброю вилучили для проведення експертиз.

"Правоохоронці затримали стрільця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а зброю, з якої були здійснені постріли, вилучили та скерували на експертне дослідження", - повідомили в поліції.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тепер чоловікові загрожує суворе покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.