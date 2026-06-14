На Закарпатті сімейний конфлікт ледь не закінчився підривом гранати

У місті Хуст Закарпатської області правоохоронці затримали чоловіка, який під час сімейної сварки погрожував підірвати гранату у будинку з власною дружиною та двома синами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області .

Що відомо про інцидент

Вночі до правоохоронців надійшло повідомлення про домашнє насильство. Жінка розповіла, що її чоловік агресивно поводиться та має при собі бойову зброю.

"Заявниця повідомила, що її чоловік погрожує підірвати гранату в будинку, де перебувають вона та двоє їхніх синів. За словами жінки, у чоловіка була граната", - зазначили в поліції.

На місце події оперативно прибули наряди поліції, які евакуювали жінку та двох синів віком 14 та 18 років, а самого зловмисника затримали. Під час обшуку оселі слідчі дійсно вилучили бойову гранату.

Затримання та кваліфікація справи

Фігуранта справи затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Фото: правоохоронці затримали чоловіка, який під час сімейної сварки погрожував підірвати гранату (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю або бойовими припасами).

"Окремо буде надано правову оцінку його діям, пов’язаним із домашнім насильством та погрозами на адресу рідних", - додали у відомстві.

Потерпілі родичі наразі перебувають у повній безпеці, а процесуальне керівництво у справі здійснює Хустська окружна прокуратура.