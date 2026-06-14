На Закарпатье семейный конфликт едва не закончился подрывом гранаты
В городе Хуст Закарпатской области правоохранители задержали мужчину, который во время семейной ссоры угрожал взорвать гранату в доме с собственной женой и двумя сыновьями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.
Что известно об инциденте
Ночью в милицию поступило сообщение о домашнем насилии. Женщина рассказала, что ее муж агрессивно ведет себя и имеет при себе боевое оружие.
"Заявительница сообщила, что ее муж угрожает взорвать гранату в доме, где находятся она и двое их сыновей. По словам женщины, у мужчины была граната", - отметили в полиции.
На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции, которые эвакуировали женщину и двух сыновей в возрасте 14 и 18 лет, а самого злоумышленника задержали. Во время обыска дома следователи действительно изъяли боевую гранату.
Задержание и квалификация дела
Фигуранта дела задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Фото: правоохранители задержали мужчину, который во время семейной ссоры угрожал взорвать гранату (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)
Сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины(незаконное обращение с оружием или боевыми припасами).
"Отдельно будет дана правовая оценка его действиям, связанным с домашним насилием и угрозами в адрес родных", - добавили в ведомстве.
Пострадавшие родственники сейчас находятся в полной безопасности, а процессуальное руководство по делу осуществляет Хустская окружная прокуратура.
Случаи стрельбы и взрывов в Украине
Напомним, в последнее время в Украине зафиксировали несколько резонансных событий с применением оружия и боеприпасов. В частности, в Одессе мужчина открыл стрельбу в пиццерии на улице Среднефонтанской. Тогда злоумышленник произвел около пяти выстрелов из пистолета, после чего его оперативно задержали правоохранители.
Кроме того, опасный инцидент с использованием взрывчатки произошел на севере страны. На Сумщине мужчина с гранатой устроил взрыв во время разговора с патрульными. В результате подрыва боеприпаса ранения различной степени тяжести получили пять человек, среди которых трое сотрудников полиции.
Также конфликты с оружием случались и на западе страны. На Львовщине мужчина после драки взялся за ружье и расстрелял автомобиль своего оппонента. Бытовой спор между мужчинами перерос в физическое противостояние, после чего один из участников применил охотничье оружие.