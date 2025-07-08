На Закарпатті через негоду закрили пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья": як виїхати до Угорщини

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Негода накрила захід України

Нагадаємо, вчора ввечері, 7 липня, низку західних областей накрила негода. Грозовий фронт із потужним вітром пронісся Буковиною, Львівщиною, Прикарпаттям та Рівненщиною.

Також через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів "УЗ" курсували з відставанням від графіка. На тлі аварії використовувалася лише одна колія. Пасажирів попереджали, що у графіках руху поїздів у ніч на 8 липня можливі зміни через штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині.

Окрім цього у Києві та області у вівторок, 8 липня, очікується гроза. Оголошено перший рівень небезпеки.