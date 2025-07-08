На Закарпатье из-за непогоды закрыли пункт пропуска "Дзвинково-Лонья": как выехать в Венгрию

Пограничники просят граждан учесть эту информацию при планировании путешествий за границу.

Для пересечения границы рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пропуска - "Косино" или "Большая Падаль".



Непогода накрыла запад Украины

Напомним, вчера вечером, 7 июля, ряд западных областей накрыла непогода. Грозовой фронт с мощным ветром пронесся по Буковине, Львовщине, Прикарпатью и Ровенской области.

Также из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области ряд поездов "УЗ" курсировали с отставанием от графика. На фоне аварии использовалась только одна колея. Пассажиров предупреждали, что в графиках движения поездов в ночь на 8 июля возможны изменения из-за штормовых погодных условий на Закарпатье, в Словакии и Венгрии.

Кроме этого в Киеве и области во вторник, 8 июля, ожидается гроза. Объявлен первый уровень опасности.