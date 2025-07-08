На Закарпатье из-за непогоды закрыли пункт пропуска "Дзвинково-Лонья": как выехать в Венгрию

В связи с ликвидацией последствий непогоды, 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Дзвинково-Лонья" на украинско-венгерской границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Пограничники просят граждан учесть эту информацию при планировании путешествий за границу.
Для пересечения границы рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пропуска - "Косино" или "Большая Падаль".
Напомним, вчера вечером, 7 июля, ряд западных областей накрыла непогода. Грозовой фронт с мощным ветром пронесся по Буковине, Львовщине, Прикарпатью и Ровенской области.
Также из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области ряд поездов "УЗ" курсировали с отставанием от графика. На фоне аварии использовалась только одна колея. Пассажиров предупреждали, что в графиках движения поездов в ночь на 8 июля возможны изменения из-за штормовых погодных условий на Закарпатье, в Словакии и Венгрии.
Кроме этого в Киеве и области во вторник, 8 июля, ожидается гроза. Объявлен первый уровень опасности.
Ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на эту неделю. По прогнозу Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине будет жаркая погода, но также ожидают дожди с грозами.
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