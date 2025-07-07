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Зірвані дахи, повалені дерева і знеструмлення: низку областей України накрив буревій

Понеділок 07 липня 2025 22:26
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Зірвані дахи, повалені дерева і знеструмлення: низку областей України накрив буревій Фото: наслідки негоди у Рівненській області 7 липня (t.me/oleksandrkoval_rv)
Автор: Наталія Кава

У понеділок ввечері, 7 липня, низку західних областей накрила негода. Грозовий фронт із потужним вітром пронісся Буковиною, Львівщиною, Прикарпаттям та Рівненщиною.

РБК-Україна, які області сьогодні ввечері накрила негода.

Рівненська область

Як повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, його регіон накрив буревій пронісся над Рівненщиною.

За попередньою інформацією, у Дубенському районі більше ніж у 10 житлових будинках пошкоджена покрівля. Крім цього, у Дубенському та Вараському районах є повалені дерева. На місці працюють представники ДСНС.

"Щодо знеструмлень, то "Рівнеобленерго" наразі збирає інформацію. Люди під час негоди травм не зазнали. З усіма службами перебуваю на постійному зв'язку", сказано у повідомленні.

Місцевих жителів наразі закликають не нехтувати правилами безпеки під час буревію. Зокрема, не ходити та не паркуватися під лініями електропередач, великими деревами та рекламними щитами. Не підходити та не чіпати обірвані дроти. У разі необхідності, звертатися до рятувальників.

Також відомо, що в області 13 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 3 - частково. Без світла 2553 абоненти в усіх районах області.

Львівська область

Патрульна поліція Львівської області повідомила, що погіршенням погодних умов та сильні пориви вітру спричинили падіння дерев.

Наразі патрульні допомагають іншим службам ліквідовувати наслідки негоди, за потреби регулювали рух.

Фото: наслідки негоди у Львівській області 7 липня (t.me/lvivpatrolpolice)

"Будьте обачні! Якщо бачите обірвані електричні дроти та повалені дерева - не підходьте, а викличте відповідні служби. Дотримуйтесь правил дорожнього руху! Бережіть себе!У разі необхідності телефонуйте на лінію 102", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 8 липня, все ще відчуватиметься спека. Однак циклон Gabriel принесе зливи у декілька областей.

Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на цей тиждень. За прогнозом Укргідрометцентру, цього тижня в Україні буде спекотна погода, але також очікують дощі з грозами.

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