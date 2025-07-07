Аварія на залізниці: десятки поїздів курсують із затримкою до 3 годин

Через обрив контактної мережі на Хмельниччині низка поїздів "Укрзалізниці" курсує з відставанням від графіка. Рух на ділянці наразі здійснюється однією колією, фахівці працюють над відновленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" .

На двоколійному перегоні тимчасово використовується лише одна колія. Бригади вже працюють на місці, щоб якомога швидше відновити нормальний рух. В "Укрзалізниці" підкреслюють, що поїзди поступово скорочують відставання.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" розширила перелік поїздів із жіночими купе - безпечними та комфортними вагонами лише для жінок і жінок із дітьми до 5 років. Нововведення стосується рейсів "Київ - Запоріжжя", "Ковель - Київ" і "Львів - Харків", які курсуватимуть із 25 липня. Загалом такі купе тепер доступні у 15 поїздах.

Також ми розповідали, що разом із квитком пасажири "Укрзалізниці" отримують низку безкоштовних сервісів: користування туалетами на вокзалах, питна вода й окріп, аптечка, доступ до мікрохвильовки, підголовники та ремені безпеки. Є й права, про які знають не всі: повернення до пропущеної станції без доплати, обов’язок провідника прибрати постіль та включене страхування пасажира на суму до 320 000 гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.