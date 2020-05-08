В Закарпатской области зафиксировали вспышку коронавируса в школе-интернате

В Перечинской ОТО (Закарпатская область) выявлено 26 больных лиц коронавирусом. Об этом сообщил глава Перечинской ОТГ Иван Погориляк в Facebook.

Как он объясняет, такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин.

“В Перечинской ОТО выявлено 26 больных лиц коронавирусом, 5 человек из села Заричева и 21 - из города Перечин. Такой резкий всплеск заболевания получили благодаря тестам, проведенным накануне в одном из учебных заведений города Перечин, там обнаружен коронавирус у работников и членов их семей”, - отметил Погориляк.

Речь идет о вспышке коронавируса в Перечинской школе-интернате.

Напомним, во Львовской области заразились коронавирусом за сутки 65 человек, собирают штаб быстрого реагирования. Всего в Львове и области подтверждено 660 случаев инфицирования.

Добавим, в Минздраве разработают рекомендации по усилению адаптивного карантина в отдельных регионах. РБК-Украина вчера писало, что Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая с ослаблениями.

Что будет разрешено со следующей недели, а какие ограничения продолжат действовать - подробно в материале РБК-Украина.