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Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая с ослаблениями

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 19:09
Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая с ослаблениями
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение о продлении карантина в Украине было принято 4 мая

Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая с ослаблениями. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Так, карантин в стране был продлен до 22 мая, но с определенными послаблениями.

Как известно, решение о продлении карантина в Украине приняли в понедельник, 4 мая, но пообещали опубликовать постановление в течение двух дней. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что постановление будет опубликовано на сайте правительства в среду, 6 мая.

Отметим, Кабинет министров планирует увеличить количество мест в общественном транспорте в рамках адаптивного карантина. Все алгоритмы и процедуры будут дополнительно объяснены со стороны Кабмина и Минздрава.

Напомним, на период карантина в Украине была введена серия жестких ограничений. "Тотальный карантин" коснулся в частности малого и среднего бизнеса. По всей стране были закрыты заведения общественного питания, кафе, рестораны, рынки, магазины (кроме продуктовых), ТРЦ, кинотеатры и кино.

После ослабления карантина откроют парты и музеи. В частности, уже с 11 мая будут открыты летние площадки ресторанов, салонов красоты и других объектов.

Что будет разрешено со следующей недели, а какие ограничения продолжат действовать - подробно в материале РБК-Украина.

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