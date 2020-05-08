В Закарпатській області зафіксували спалах коронавірусу в школі-інтернат

У Перечинській ОТГ (Закарпатська область) виявлено 26 хворих осіб на коронавірус. Про це повідомив голова Перечинської ОТГ Іван Погоріляк у Facebook.

Як він пояснює, такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні у одному з навчальних закладів міста Перечин.

“В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб на коронавірус, 5 осіб із села Зарічева та 21 - із міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам, проведеним напередодні у одному з навчальних закладів міста Перечин, там виявлено коронавірус у працівників та членів їхніх родин”, - зазначив Погоріляк.

Мова йде про спалах коронавірусу в Перечинській школі-інтернат.

Нагадаємо, у Львівській області заразилися коронавірусом за добу 65 людей, збирають штаб швидкого реагування. Всього у Львові і області підтверджено 660 випадків інфікування.

Додамо, в МОЗ розроблять рекомендації з посилення адаптивного карантину в окремих регіонах. РБК-Україна вчора писало, що Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину до 22 травня з послабленнями.

Що буде дозволено з наступного тижня, а які обмеження продовжать діяти - детально в матеріалі РБК-Україна.