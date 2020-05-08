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В Украине второй день фиксируют более полутысячи новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 09:19
В Украине второй день фиксируют более полутысячи новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине количество зараженных превысило 14 тысяч

В Минздраве Украины сообщили о количестве зараженных инфекцией COVID-19 по состоянию на 8 мая, за сутки заразились 504 человек. Об этом заявил на брифинге глава министерства Максим Степанов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Степанов сообщил, что среди зараженных 44 ребенка и 98 медика.

"За прошедшие сутки заболело 504 человека, из них 44 ребенка и 98 медработников. Госпитализированы 237 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай. Большинство умерших имели сопутствующие заболевания", - заявил Степанов.

Министр добавил, что в целом за все время пандемии заболели 14 тыс. 195 человек.

Напомним, во Львовской области заразились коронавирусом за сутки 65 человек, собирают штаб быстрого реагирования. Всего во Львове и области подтверждено 660 случаев инфицирования.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. Согласно обновленным оценкам SPRP, ВОЗ нужно 1,7 млрд долларов США для ответа на COVID-19 на всех трех уровнях организации. Всего в мире заразились 3,9 млн человек.

В чемпионате Италии сообщили о новых случаях заражения коронавирусом Во Львовской области от коронавируса умер еще один человек
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