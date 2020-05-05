Ходить в парикмахерские и сидеть на летних площадках: что разрешат в Украине с 11 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первый этап смягчения карантина стартует в понедельник

После 11 мая в Украине начнется ослабление карантина, введенного почти два месяца назад из-за вспышки коронавируса. Кабмин принял решение о снятии некоторых запретов на работу малого и среднего бизнеса. Что будет разрешено со следующей недели, а какие ограничения продолжат действовать - подробно в материале РБК-Украина.

Что откроют с 11 мая: полный перечень

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине стабилизируется, в связи с чем уже в следующий понедельник правительство отменит запрет на работу предприятий сферы торговли и услуг.

Кроме того, украинцы смогут гулять в парках и других зонах отдыха, а также откроются некоторые заведения культуры.

Первые шаги по ослаблению карантина в Украине включают:

отмену запрета на посещение скверов, парков, зон отдыха;

разрешение оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами;

открытие ТРЦ (за исключением зон развлечений, фудкортов и детских игровых зон);

открытие парикмахерских и салонов красоты;

разрешение работы предприятиям бытового обслуживания (сервисные, ремонтные мастерские);

открытие летних площадок кафе и ресторанов на открытом воздухе;

заведениям общепита разрешается работа в режиме "на вынос";

открытие библиотек и музеев;

разрешается проведение тренировок для профессиональных спортсменов;

снятие запрета на работу аудиторов, адвокатов, нотариусов;

разрешается предоставление стоматологических услуг.

Требования к работе заведений на период карантина

В Минздраве отметили, что все анонсированные меры по смягчению ограничений будут реализованы только при условии строгого соблюдения санитарных норм безопасности.

Так, на летних площадках кафе и ресторанов должно быть предусмотрено одноместное либо двухместное размещение посетителей за одним столом. Расстояние между столами - не менее 1,5 м. Обязательно наличие средств индивидуальной защиты у персонала и клиентов заведения.

Салонам красоты рекомендовано вести прием клиентов по предварительной записи. Также необходимо организовать регулярную проверку температуры у всех сотрудников, обеспечить проведение дезинфекции рабочих мест, наличие защитных масок и перчаток с запасом на срок до 5 дней.

Карантин ослабят не во всех регионах

С 11 мая концепция карантина станет адаптивной. Смягчение запретов в каждом регионе Украины будет зависеть от текущей эпидемиологической обстановки.

Решение об ужесточении либо ослаблении карантина в конкретном городе, области будут принимать местные комиссии по чрезвычайным ситуациям, исходя из ситуации.

Из-за высокой заболеваемости COVID-19 локальные ограничения могут ввести с 11 мая в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Тернопольской областях

Перечень действующих запретов до 22 мая

Общенациональный карантин был введен в Украине с 12 марта. Несколько раз Кабмин продлял его действие с усилением дополнительными мероприятиями для борьбы с коронавирусом. Вчера на заседании правительства срок карантина в стране был продлен до 22 мая.

Постановление с подробным списком утвержденных к отмене ограничений обнародуют в течение двух дней. Наряду со смягчением карантинного режима, снятие ряда важных запретов не было анонсировано.

Вероятно, что после 11 мая продолжат действовать запреты на работу образовательных учреждений всех типов, проведение массовых мероприятий, посещение спортивных и детских площадок. Не возобновят работу кинотеатры, фитнес-центры, зоны развлечений в ТРЦ.

Также сохранятся транспортные ограничения. Как минимум до 22 мая не будет запущен метрополитен, автобусное, железнодорожное, авиационное сообщение. Городской общественный транспорт продолжит работать по пропускной системе

Останутся закрытыми государственные границы для иностранных граждан, а прибывающие из-за рубежа украинцы будут обязательно проходить тест на коронавирус и соблюдать режим самоизоляции.