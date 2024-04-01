У Закарпатській області троє дітей отруїлись чадним газом

Зазначається, що подія сталася у місті Хуст цими вихідними.

"Троє дітей 2015, 2011 та 2023 років народження, наразі перебувають у лікарні з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом. Обставини події зʼясовуються", - повідомляють в ДСНС.

Також у відомстві принагідно нагадали, що чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але навіть у невеликій концентрації впливає на організм та може призвести до отруєння і смерті.

"Він не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад - детектор чадного газу, який слід встановити у будинку", - зауважують рятувальники.

Нижче наведений перелік приладів, які можуть призвести до отруєння чадним газом.