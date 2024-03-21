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В Вінницькій області від чадного газу померла 5-річна дитина, також є госпіталізовані

Четвер 21 березня 2024 14:36
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В Вінницькій області від чадного газу померла 5-річна дитина, також є госпіталізовані Фото: в Вінницькій області від чадного газу померла 5-річна дитина, також є госпіталізовані (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В селищі міського типу Літин Вінницької області від отруєння чадним газом померла 5-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

"Подія сталася у приватному будинку в смт Літин. За попередньою інформацією, причиною трагедії стало самовільне втручання у систему видалення відпрацьованих газів", - пише пресслужба ДСНС.

Зазначається, що серед постраждалих:

  • 28-річна мати загиблої дитини;
  • 76-річна бабуся;
  • 52-річна тітка.

Усіх постраждалих госпіталізували.

"Чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Може утворюватися через неправильну експлуатацію опалювальних приладів або при недостатній вентиляції", - додає ДСНС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у в лютому у Житомирській області через отруєння чадним газом загинули семеро осіб.

Зокрема від отруєння постраждали двоє дітей у Чернівецької області.

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