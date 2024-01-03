На Закарпатті родина отруїлась чадним газом, троє постраждалих

В одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

Серед постраждалих: хлопчик 2020 року народження;

мати та батько вищезгаданого хлопчика 1989 та 1991 років народження. "Жінку разом із дитиною госпіталізовано до дитячої лікарні. Чоловік від госпіталізації відмовився", - пише ДСНС. Наразі точні причини події встановлюються. Як вберегти себе від ураження чадним газом Чадний газ утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Він не має кольору, запаху чи смаку. Серед симптомів ураження: головний біль;

нудота;

прискорене дихання;

слабкість, відчуття втоми;

запаморочення;

сплутаність свідомості. Як вберегти себе від отруєння: не залишається ввімкненими газові прилади без нагляду;

для обігріву помешкання використовує лише призначені для цього прилади. В жодному разі не використовуйте для цього газову плиту;

регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали й димоходи;

у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи каміні;

часто провітрюйте приміщення;

встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу;

не спалюйте в пічці чи каміні нічого, якщо до них не під'єднана вентиляція;

не використовуйте генератори на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів.