На Закарпатті родина отруїлась чадним газом, троє постраждалих
Фото: на Закарпатті родина отруїлась чадним газом, троє постраждалих (Віталій Носач, РБК-Україна)
В одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.
Серед постраждалих:
- хлопчик 2020 року народження;
- мати та батько вищезгаданого хлопчика 1989 та 1991 років народження.
"Жінку разом із дитиною госпіталізовано до дитячої лікарні. Чоловік від госпіталізації відмовився", - пише ДСНС.
Наразі точні причини події встановлюються.
Як вберегти себе від ураження чадним газом
Чадний газ утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Він не має кольору, запаху чи смаку. Серед симптомів ураження:
- головний біль;
- нудота;
- прискорене дихання;
- слабкість, відчуття втоми;
- запаморочення;
- сплутаність свідомості.
Як вберегти себе від отруєння:
- не залишається ввімкненими газові прилади без нагляду;
- для обігріву помешкання використовує лише призначені для цього прилади. В жодному разі не використовуйте для цього газову плиту;
- регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали й димоходи;
- у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи каміні;
- часто провітрюйте приміщення;
- встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу;
- не спалюйте в пічці чи каміні нічого, якщо до них не під'єднана вентиляція;
- не використовуйте генератори на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів.
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