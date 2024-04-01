В Закарпатской области трое детей отравились угарным газом

Отмечается, что событие произошло в городе Хуст в эти выходные.

"Три ребенка 2015, 2011 и 2023 годов рождения, сейчас находятся в больнице с предварительным диагнозом - отравление угарным газом. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщают в ГСЧС.

Также в ведомстве напомнили, что угарный газ абсолютно неощутим для человека, но даже в небольшой концентрации влияет на организм и может привести к отравлению и смерти.

"Он не обладает запахом, вкусом или цветом. Именно поэтому для его идентификации необходим специальный прибор - детектор угарного газа, который следует установить в доме", - отмечают спасатели.

Ниже приведен перечень приборов, которые могут привести к отравлению угарным газом.