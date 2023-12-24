В Сумській області родина отруїлась чадним газом, є загиблі

Вчора, 23 грудня, в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Сумській області.

Інформація про отруєння чадним газом надійшла о 20:35.

"23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в місті Глухів", - пише ДСНС.

Згідно з попередньою інформацією, серед загиблих чоловік та його син. Дружина та донька наразі перебувають у лікарні.

Як вберегти себе від ураження чадним газом

Чадний газ утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Він не має кольору, запаху чи смаку. Серед симптомів ураження:

головний біль;

нудота;

прискорене дихання;

слабкість, відчуття втоми;

запаморочення;

сплутаність свідомості.

Як вберегти себе від отруєння: