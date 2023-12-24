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В Сумській області родина отруїлась чадним газом, є загиблі

Неділя 24 грудня 2023 10:02
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В Сумській області родина отруїлась чадним газом, є загиблі Фото: в Сумській області родина отруїлась чадним газом, є загиблі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 23 грудня, в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Сумській області.

Інформація про отруєння чадним газом надійшла о 20:35.

"23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в місті Глухів", - пише ДСНС.

Згідно з попередньою інформацією, серед загиблих чоловік та його син. Дружина та донька наразі перебувають у лікарні.

Як вберегти себе від ураження чадним газом

Чадний газ утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Він не має кольору, запаху чи смаку. Серед симптомів ураження:

  • головний біль;
  • нудота;
  • прискорене дихання;
  • слабкість, відчуття втоми;
  • запаморочення;
  • сплутаність свідомості.

Як вберегти себе від отруєння:

  • не залишається ввімкненими газові прилади без нагляду;
  • для обігріву помешкання використовує лише призначені для цього прилади. В жодному разі не використовуйте для цього газову плиту;
  • регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали й димоходи;
  • у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи каміні;
  • часто провітрюйте приміщення;
  • встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу;
  • не спалюйте в пічці чи каміні нічого, якщо до них не під'єднана вентиляція;
  • не використовуйте генератори на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів.

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Сумська область ДСНС
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