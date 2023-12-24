В Сумській області родина отруїлась чадним газом, є загиблі
Вчора, 23 грудня, в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Сумській області.
Інформація про отруєння чадним газом надійшла о 20:35.
"23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з 4-х осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в місті Глухів", - пише ДСНС.
Згідно з попередньою інформацією, серед загиблих чоловік та його син. Дружина та донька наразі перебувають у лікарні.
Як вберегти себе від ураження чадним газом
Чадний газ утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Він не має кольору, запаху чи смаку. Серед симптомів ураження:
- головний біль;
- нудота;
- прискорене дихання;
- слабкість, відчуття втоми;
- запаморочення;
- сплутаність свідомості.
Як вберегти себе від отруєння:
- не залишається ввімкненими газові прилади без нагляду;
- для обігріву помешкання використовує лише призначені для цього прилади. В жодному разі не використовуйте для цього газову плиту;
- регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали й димоходи;
- у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи каміні;
- часто провітрюйте приміщення;
- встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу;
- не спалюйте в пічці чи каміні нічого, якщо до них не під'єднана вентиляція;
- не використовуйте генератори на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.