На Закарпатье нашли заказчицу антивенгерских билбордов

Фото: антивенгерские билборды на Закарпатье (mukachevo.net)

Продолжается дальнейшее досудебное расследование

Прокуратура Закарпатской области разоблачила женщину, заказавшую печать плакатов провокационного содержания, которые были установлены по области в ночь с 19 на 20 октября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что 31-летняя женщина заказала и оплатила одному из рекламных агентств края печать плакатов провокационного характера. В дальнейшем, в ночь с 19 на 20 октября 2018 года, они были размещены на территории нескольких сел Закарпатской области.

Ей объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, совершенных служебных лицом по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28 - ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас, при процессуальном руководстве прокуратуры области, следователями ГУ Нацполиции в Закарпатской области устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.

Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

Напомним, в Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением лидеров Общества венгерской культуры Закарпатья и надписью "Остановим сепаратистов". В частности, на билбордах были изображены Василий Брензович, Иосиф Борто и Илдико Орос.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил появление антивенгерских билбордов на Закарпатье. Он отметил, что антивенгерские билборды появились после заявлений о возможных провокациях.

21 октября по рекламным щитам о "сепаратистах" прокуратура Закарпатской области начала уголовное производство.