На Закарпатті знайшли замовницю антиугорських білбордів

Фото: антивенгерские білборди на Закарпатті (mukachevo.net)

Триває подальше досудове розслідування

Прокуратура Закарпатської області викрила жінку, яка замовила друк плакатів провокаційного змісту, що були встановлені по області в ніч з 19 на 20 жовтня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Встановлено, що 31-річна жінка замовила і оплатила одному з рекламних агентств краю друк плакатів провокаційного характеру. Надалі, в ніч з 19 на 20 жовтня 2018 року, вони були розміщені на території кількох сіл Закарпатської області.

Їй оголошено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності, скоєних службових особою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України).

Зараз, за процесуального керівництва прокуратури області, слідчими ГУ Нацполіції в Закарпатській області встановлюються інші особи, причетні до скоєння даного злочину.

Триває подальше досудове розслідування.

Нагадаємо, у Закарпатській області відразу в декількох районах з'явилися рекламні щити з зображенням лідерів Товариства угорської культури Закарпаття та написом "Зупинимо сепаратистів". Зокрема, на білбордах було зображено Василь Брензович, Йосип Борто та Ілдіко Орос.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив появу антиугорських білбордів на Закарпатті. Він зазначив, що ці білборди з'явилися після заяв про можливі провокації.

21 жовтня по рекламним щитам про "сепаратистів" прокуратура Закарпатської області розпочала кримінальне провадження.