В Закарпатской обл. появились антивенгерские билборды

Фото: антивенгерские билборды на Закарпатье (mukachevo.net)

По словам Москаля, методы и стиль исполнения указывают на то, что это спецоперация ФСБ

В Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением 3-х лидеров Общества Венгерской Культуры Закарпатья (КМКС) и надписью "Остановим сепаратистов". Правоохранители ищут виновников, заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает РБК-Украина.

По его словам, непосредственных исполнителей провокации сейчас разыскивают правоохранители.

"Но методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров", - заявил Москаль.

Москаль уточнил, что на билбордах замеченные ошибки, как и в предыдущих провокациях.

"В апреле прошлого года на административной границе Виноградовского и Береговского районов так же ночью были установлены стелы с провокационными надписями на венгерском языке. Кстати, те надписи были сделаны с ошибками, как и нынешние, скалькованные с русского языка ("ЗупинИмо сепаратистів" вместо "ЗупинІмо сепаратистів"). В феврале этого года в Ужгороде дважды поджигали офис ТУКЗ. Эти преступления раскрыты, установлено, что за ними стоят российские спецслужбы. Делаем все, чтобы раскрыть и нынешнюю провокацию. Уже доказано, что такие примитивные вещи на Закарпатье не работают, на них не ведутся ни украинцы, ни венгры", - заявил Москаль.

Отметим, ранее заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявлял, что венгерские власти не выполнили договоренность об изменении скандального названия "уполномоченного министра по Закарпатью".