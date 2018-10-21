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Климкин назвал провокацией антивенгерские билборды на Закарпатье

Новости » Политика    21.10.2018 - 12:03
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин призвал разобраться, кто стоит за антивенгерскими провокациями

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуждает появление антивенгерских билбордов на Закарпатье. Об этом он сообщил в своем Twitter, передает РБК-Украина.  

В частности, он отметил, что антивенгерские билборды появились после заявлений о возможных провокациях.

"Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит", - добавил Климкин.

Климкин назвал провокацией антивенгерские билборды на Закарпатье

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением лидеров Общества венгерской культуры Закарпатья и надписью "Остановим сепаратистов". В частности, на билбордах изображены Василий Брензович, Иосиф Борто и Илдико Орос.

В начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров. Кроме того, он отметил, что Украина не достигла прогресса по закону об образовании и не внедрила рекомендации Венецианской комиссии. Сийярто также выразил недовольство петицией по урегулированию статуса граждан Украины с двойным гражданством, а также внесением в базу сайта "Миротворец".

 

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