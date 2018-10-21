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В Закарпатской обл. возбудили уголовное дело из-за антивенгерских билбордов

Новости » Общество    21.10.2018 - 22:28
Фото: антивенгерские билборды на Закарпатье (mukachevo.net)
Фото: антивенгерские билборды на Закарпатье (mukachevo.net)

Прокуратура начала производство по факту разжигания национальной вражды

Прокуратура Закарпатской области начала уголовное производство по рекламным щитам о "сепаратистах", которые появились в ночь с 19 на 20 октября сразу в нескольких районах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сообщается, что прокуратурой начато уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды.

"Под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры, Ужгородским РОП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти (ч.1 ст.161 УК Украины)", - отметили в прокуратуре.

Лица причастные к совершению данного преступления устанавливаются.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил появление антивенгерских билбордов на Закарпатье. Он отметил, что антивенгерские билборды появились после заявлений о возможных провокациях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской области сразу в нескольких районах появились рекламные щиты с изображением лидеров Общества венгерской культуры Закарпатья и надписью "Остановим сепаратистов". В частности, на билбордах были изображены Василий Брензович, Иосиф Борто и Илдико Орос.

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