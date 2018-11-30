Захваченным украинским морякам обеспечат юридическую помощь, - Полторак

Фото: совещание у президента (twitter.com/poroshenko)

Сейчас с моряками работает группа адвокатов

Для оказания помощи украинским морякам, которые были захваченные Россией в Керченском проливе, создана группа по оказанию юридической помощи. Об этом на совещании у президента заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр отметил, что сейчас адвокаты работают с моряками. Кроме того, украинская власть поддерживает связь с семьями захваченных военнослужащих.

"Мы будем последовательно эту помощь проводить. Руководство Военно-Морских Сил встретилось с родными и родителями наших моряков и согласовали свои действия, организовали взаимодействие. Создана группа оказания юридической помощи. Также непосредственно с моряками работает группа адвокатов, которые оказывают им правовую помощь в ситуации, которая сложилась. Мы поддерживаем с родителями связь, и планируем помощь нашим военным расширить. Мы их точно там не оставим", - доложил Степан Полторак.

Порошенко отдельно отметил, что в местах проживания родных пленных моряков каждый председатель ОГА должен нести личную ответственность за оказание помощи и заботу о семье.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об предоставление материальной помощи по 50 тыс. гривен украинским морякам.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Крыму Киевский районный суд Симферополя" 27 и 28 ноября арестовал на два месяца всех задержанных 24 украинских моряков. Их обвинили в "незаконном пересечении границы РФ".