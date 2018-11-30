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Украинских моряков вывозят из СИЗО, - Чийгоз

Новости » Происшествия    30.11.2018 - 03:03
Украинских моряков вывозят из СИЗО, - Чийгоз
Фото: Ахтем Чийгоз (из открытых источников)

Из СИЗО Симферополя начали вывозить украинских моряков

Украинских моряков, захваченных в результате нападения России на украинские корабли в Керченском проливе, вывозят из СИЗО в оккупированном Симферополе.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в Facebook.

"Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя", - написал Чийгоз.

 

Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя

Опубліковано Ахтемом Чийгозом Четвер, 29 листопад 2018 р.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что украинские  моряки, захваченные в результате нападения России на украинские корабли, до сих пор пребывают в Крыму.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием сообщить о местонахождении украинских военнопленных.

Как писало РБК-Украина, 29 ноября 2018 крымскотатарский активист Нариман Джелял, со ссылкой на адвокатов захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных, заявил, что моряков вывозят из Крыма, предположительно  в Москву. Также эту информацию подтвердили "​Крым.Реалии" адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева, и Айдер Азаматов.

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