Украинских моряков вывозят из СИЗО, - Чийгоз

Из СИЗО Симферополя начали вывозить украинских моряков
Украинских моряков, захваченных в результате нападения России на украинские корабли в Керченском проливе, вывозят из СИЗО в оккупированном Симферополе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в Facebook.
"Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя", - написал Чийгоз.
Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО СимферополяОпубліковано Ахтемом Чийгозом Четвер, 29 листопад 2018 р.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что украинские моряки, захваченные в результате нападения России на украинские корабли, до сих пор пребывают в Крыму.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием сообщить о местонахождении украинских военнопленных.
Как писало РБК-Украина, 29 ноября 2018 крымскотатарский активист Нариман Джелял, со ссылкой на адвокатов захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных, заявил, что моряков вывозят из Крыма, предположительно в Москву. Также эту информацию подтвердили "Крым.Реалии" адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева, и Айдер Азаматов.