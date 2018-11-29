Захваченным украинским морякам выплатят по 50 тыс. гривен

Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

Соответствующий приказ подписал министр обороны Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об оказании материальной помощи по 50 тыс. гривен украинским морякам, которых задержали российские пограничники в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

Как отмечается, средства получат военнослужащие, которых задержали во время выполнения задач в Азовском море,

"По поручению Президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о предоставлении материальной помощи в сумме 50 тысяч гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива и были незаконно задержаны и взяты в плен 25 ноября 2018 года", - говорится в сообщении

Также сообщается, что вчера, 28 ноября, командование Военно-Морских сил ВСУ провело в Одессе встречу с родными и близкими военнопленных относительно их прав и решения проблемных вопросов.

В частности, было обеспечено координацию с офисом Уполномоченного Верховной рады по правам человека, международными правозащитными организациями, общественными объединениями и волонтерами.

"В частности, речь идет о правовой поддержке украинских военных моряков на международном и национальном уровнях, постоянное информирование общественности относительно состояния военнопленных, а также мер, предпринимаемых украинской стороной с целью возвращения наших воинов домой", - добавил Полторак.

Напомним, в оккупированном Крыму Киевский районный суд Симферополя" 27 и 28 ноября арестовал на два месяца всех задержанных 24 украинских моряков. Их обвинили в "незаконном пересечении границы РФ".

Сегодня, 29 ноября, из оккупированного Крыма начали вывозить арестованных украинских военных моряков. Предварительно известно, что их перевезут в Москву в СИЗО "Лефортово".