Захопленим українським морякам забезпечать юридичну допомогу, - Полторак

Фото: нарада у президента (twitter.com/poroshenko)

Наразі із моряками працює група адвокатів

Для надання допомоги українським морякам, які були захоплені Росією у Керченській протоці, створена група з надання юридичної допомоги. Про це на нараді у президента заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент РБК-Україна.

Міністр зазначив, що наразі адвокати працюють із моряками. Крім того, українська влада підтримує зв'язки із родинами захоплених військовослужбовців.

"Ми будемо послідовно цю допомогу проводити. Керівництво Військово-Морських Сил зустрілося з рідними та батьками наших моряків і узгодили свої дії, організували взаємодію. Створена група надання юридичної допомоги. Також безпосередньо з моряками працює група адвокатів, які надають їм правову допомогу в ситуації, яка склалася. Ми підтримуємо з батьками зв’язок, і плануємо допомогу нашим військовим розширити. Ми їх точно там не залишимо", - доповів Степан Полторак.

Порошенко окремо зазначив, що в місцях проживання рідних полонених моряків кожен голова ОДА має нести особисту відповідальність за надання допомоги і піклування про родину.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ щодо надання матеріальної допомоги по 50 тис. гривень українським морякам.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Криму "Київський районний суд Сімферополя" 27 і 28 листопада заарештував на два місяці всіх затриманих 24 українських моряків. Їх звинуватили у "незаконному перетині кордону РФ".