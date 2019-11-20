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Повернені РФ кораблі перевірили на наявність вибухівки

Новини » Політика     20.11.2019 - 19:17
Повернені РФ кораблі перевірили на наявність вибухівки
Фото: буксир "Яни Капу" повертається в Україну (dumskaya.net)

Українські водолази оглянули пошкодження кораблів і звертали увагу на наявність вибухових пристроїв

Українські катера "Яни Капу", "Нікополь", "Бердянськ", які після річного полону вернулись в Україну, перевірили на наявність вибухівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Андрій Цаплієнко у Facebook.

За його словами, українські водолази оглянули пошкодження кораблів і звертали увагу на наявність вибухових пристроїв.

"Відбувалося водолазне обстеження кораблів під час прийому. Українські водолази оглядали пошкодження кораблів. І, на всяк випадок, наявність вибухових пристроїв. Може, хто з росіян забув", - написав він.

Повернені РФ кораблі перевірили на наявність вибухівки

Фото: перевірка повернених РФ кораблів (facebook.com)

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що на більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права українська сторона зможе говорити про компенсації за захоплення Росією кораблів і моряків.

РБК-Україна повідомляло, що Російська Федерація передала Україні кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Раніше повідомлялося, що 25 листопада 2018 року в Керченській протоці російські військові захопили кораблі Військово-морських сил України "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу", які намагалися пройти з Одеси в Маріуполь. В ході захоплення кілька членів екіпажів отримали поранення, всіх моряків спочатку доставили в окуповану Керч, потім в Сімферополь, де "місцевий суд" взяв їх під варту за нібито порушення російського кордону.

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