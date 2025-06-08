Заховати не вдалося: дрон ЗСУ проник крізь “маскування” та знищив техніку ворога (відео)
Російські окупанти намагались приховати автомобільну та інженерну техніку в укритті. Для цього вхід росіяни завісили плівкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.
Військові поділились епізодом бойової роботи. На кадрах видно, як український FPV-дрон проникає всередину ворожого укриття, де окупанти намагалися заховати свою техніку.
Вхід до будівлі був завішений плівкою на нитці, однак це не стало на заваді для досвідченого оператора дрона.
Керуючи безпілотником, український військовий зміг спрямувати його точно у щілину між маскуванням росіян.
В результаті влучного удару було уражено інженерну вантажівку з краном, що знаходилась всередині.
"Тут без коментарів. Просто насолоджуйтесь", - зазначили у бригаді.
Втрати росіян на фронті
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 7 червня, на фронті відбулося понад 190 бойових зіткнень. Лише за день армія РФ втратила понад 1100 солдатів, а також літак та іншу техніку.
Зауважимо, що за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з початку 2025 року російські втрати у війні вже сягнули більш як 200 тисяч солдатів.
Зауважимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила вже більше ніж 995 тисяч своїх солдатів.
Зазначимо, що РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 8 червня о 08:00 Генштаб оновив актуальну інформацію щодо ситуації на фронті України.
А також ми писали, що вчора, 7 червня, ЗСУ вразили локомотив із колоною ворожої техніки.
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