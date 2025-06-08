Заховати не вдалося: дрон ЗСУ проник крізь “маскування” та знищив техніку ворога (відео)

Російські окупанти намагались приховати автомобільну та інженерну техніку в укритті. Для цього вхід росіяни завісили плівкою.

Військові поділились епізодом бойової роботи. На кадрах видно, як український FPV-дрон проникає всередину ворожого укриття, де окупанти намагалися заховати свою техніку.

Вхід до будівлі був завішений плівкою на нитці, однак це не стало на заваді для досвідченого оператора дрона.

Керуючи безпілотником, український військовий зміг спрямувати його точно у щілину між маскуванням росіян.

В результаті влучного удару було уражено інженерну вантажівку з краном, що знаходилась всередині.

"Тут без коментарів. Просто насолоджуйтесь", - зазначили у бригаді.