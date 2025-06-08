На фронті було понад 190 зіткнень: карта боїв за 7 червня

На фронті за минулу добу, 7 червня, відбулося 193 бойових зіткнень. Ворог веде наступальні дії на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

Учора ворог завдав трьох ракетних ударів по позиціях українських військ і населених пунктах, використавши чотири ракети. Також було зафіксовано 92 авіаудари, під час яких скинуто 168 керованих авіабомб. Окрім того, противник здійснив 6035 обстрілів, зокрема 89 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню, та залучив 3066 дронів-камікадзе для завдання ударів.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських систем та одну станцію РЕБ російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку агресор тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив один наступ на позиції наших підрозділів біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожу атаку в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 34 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих бомб, а також здійснив 196 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.