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Літак, понад 1100 солдатів і багато техніки: у Генштабі оновили втрати росіян

Неділя 08 червня 2025 07:38
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Літак, понад 1100 солдатів і багато техніки: у Генштабі оновили втрати росіян Фото: Сили оборони завдають нищівних втрат російським загарбникам (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 7 на 8 червня, армія російських загарбників втратила на фронті 1120 солдатів, літак і 211 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 996 150 (+1120) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 911 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 748 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 28 892 (+42) од.;
  • РСЗВ - 1410 од.;
  • засоби ППО - 1183 (+2) од.;
  • літаків - 414 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 337 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 39 651 (+158) од.;
  • крилатих ракет - 3315 (+7) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 51 225 (+146) од.;
  • спеціальної техніки - 3911 (+3) од.

Літак, понад 1100 солдатів і багато техніки: у Генштабі оновили втрати росіян

Повітряні атаки

Нагадаємо, в суботу, 7 червня, на Курському напрямку українські військові знищили російський винищувач Су-35.

Цієї ночі російські загарбники також запускали в напрямку України ударні дрони "Шахед".

Тим часом у місті Новомосковськ Тульської області (Росія) дрони вдарили по хімічному комбінату "Азот", виникла пожежа.

Підприємство виробляє азотну кислоту, з якої виготовляють октоген і гексоген, які застосовують в артилерійських снарядах.

Крім того, терористи вдарили ударним безпілотником по селищу в Запорізькій області та поранили літнього чоловіка.

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