Літак, понад 1100 солдатів і багато техніки: у Генштабі оновили втрати росіян

За останню добу з 7 на 8 червня, армія російських загарбників втратила на фронті 1120 солдатів, літак і 211 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2025 року орієнтовно становлять:

Повітряні атаки

Нагадаємо, в суботу, 7 червня, на Курському напрямку українські військові знищили російський винищувач Су-35.

Цієї ночі російські загарбники також запускали в напрямку України ударні дрони "Шахед".

Тим часом у місті Новомосковськ Тульської області (Росія) дрони вдарили по хімічному комбінату "Азот", виникла пожежа.

Підприємство виробляє азотну кислоту, з якої виготовляють октоген і гексоген, які застосовують в артилерійських снарядах.

Крім того, терористи вдарили ударним безпілотником по селищу в Запорізькій області та поранили літнього чоловіка.

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