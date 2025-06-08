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Спрятать не удалось: дрон ВСУ проник сквозь "маскировку" и уничтожил технику врага (видео)

Украина, Воскресенье 08 июня 2025 15:34
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Спрятать не удалось: дрон ВСУ проник сквозь "маскировку" и уничтожил технику врага (видео) Фото: дрон ВСУ нашел и поразил технику РФ в укрытии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты пытались скрыть автомобильную и инженерную технику в укрытии. Для этого вход россияне завесили пленкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша.

Военные поделились эпизодом боевой работы. На кадрах видно, как украинский FPV-дрон проникает внутрь вражеского укрытия, где оккупанты пытались спрятать свою технику.

Вход в здание был завешен пленкой на нитке, однако это не помешало опытному оператору дрона.

Управляя беспилотником, украинский военный смог направить его точно в щель между маскировкой россиян.

В результате точного удара был поражен инженерный грузовик с краном, который находился внутри.

"Здесь без комментариев. Просто наслаждайтесь", - отметили в бригаде.

Потери россиян на фронте

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 7 июня, на фронте произошло более 190 боевых столкновений. Только за день армия РФ потеряла более 1100 солдат, а также самолет и другую технику.

Заметим, что по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с начала 2025 года российские потери в войне уже достигли более 200 тысяч солдат.

Заметим, что в целом с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла уже более 995 тысяч своих солдат.

Отметим, что РБК-Украина сообщало, что сегодня, 8 июня в 08:00 Генштаб обновил актуальную информацию о ситуации на фронте Украины.

А также мы писали, что вчера, 7 июня, ВСУ поразили локомотив с колонной вражеской техники.

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