Спрятать не удалось: дрон ВСУ проник сквозь "маскировку" и уничтожил технику врага (видео)

Российские оккупанты пытались скрыть автомобильную и инженерную технику в укрытии. Для этого вход россияне завесили пленкой.

Военные поделились эпизодом боевой работы. На кадрах видно, как украинский FPV-дрон проникает внутрь вражеского укрытия, где оккупанты пытались спрятать свою технику.

Вход в здание был завешен пленкой на нитке, однако это не помешало опытному оператору дрона.

Управляя беспилотником, украинский военный смог направить его точно в щель между маскировкой россиян.

В результате точного удара был поражен инженерный грузовик с краном, который находился внутри.

"Здесь без комментариев. Просто наслаждайтесь", - отметили в бригаде.